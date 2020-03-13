В Нижнем Тагиле фура с комбикормом застряла в кювете
Сегодня, 09:12ПроисшествияФото: группа «МДПС Нижний Тагил»
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Около 8 часов утра в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе произошло ДТП, сообщается в паблике МДПС.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Фура с комбикормом съехала в кювет, перекрыв часть полосы. Из-за этого по направлению к Нижнему Тагилу от Старателя образовалась пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Подробности аварии уточняются. На момент публикации материала получить оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД не удалось.
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