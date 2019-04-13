В Асбесте пойман мужчина, избивший и ограбивший 84-летнюю пенсионерку

По версии следствия, 4 марта 2019 года пенсионерка возвращалась из магазина. По дороге она встретила незнакомого мужчину и его сожительницу, которые предложили донести сумку до дома. В подъезде злоумышленник попросил у пенсионерки 100 рублей, женщина отдала ему нужную сумму, однако мужчина нанес ей побои и отобрал кошелек.