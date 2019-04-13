В Асбесте пойман мужчина, избивший и ограбивший 84-летнюю пенсионерку
13 апреля, 17:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Асбесте 35-летний мужчина избил 84-летнюю пенсионерку и забрал у нее кошелек, сообщает пресс-служба МО МВД России «Асбестовский».
По версии следствия, 4 марта 2019 года пенсионерка возвращалась из магазина. По дороге она встретила незнакомого мужчину и его сожительницу, которые предложили донести сумку до дома. В подъезде злоумышленник попросил у пенсионерки 100 рублей, женщина отдала ему нужную сумму, однако мужчина нанес ей побои и отобрал кошелек.
Полицейские в этот же день нашли злоумышленника, который признался в содеянном.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до семи лет лишения свободы.
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