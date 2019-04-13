В Тюмени после контртеррористической операции возбуждены уголовные дела

В ходе осмотра следователи обнаружили в доме террористов два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, электронные носители и части взрывных устройств.

В настоящий момент возбуждены два уголовных дела о посягательстве на жизнь и приготовлении к убийству двух или более лиц общеопасным способом.