В Тюмени после контртеррористической операции возбуждены уголовные дела
13 апреля, 17:47ПроисшествияФото: СУ СКР по Тюменской области
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В Тюмени после контртеррористической операции, в результате которой были убиты два члена запрещенной в России организации ИГИЛ, возбуждены уголовные дела, информирует пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.
В ходе осмотра следователи обнаружили в доме террористов два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, электронные носители и части взрывных устройств.
Правоохранительные органы продолжают расследовать дело для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-технические экспертизы.
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В настоящий момент возбуждены два уголовных дела о посягательстве на жизнь и приготовлении к убийству двух или более лиц общеопасным способом.
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