15-летнюю девочку четыре дня ищут в Екатеринбурге

Добровольцы поискового отряда «Прорыв» совместно с правоохранителями занимаются поисками несовершеннолетней Храмовой Миланы. 9 апреля 2021 года подросток вышла из дома в микрорайоне Юго-Западный в Екатеринбурге. До сих пор ее местоположение неизвестно.
У девочки рост 165 сантиметров, темно-русые короткие волосы, среднее телосложение, глаза карие. Была одета в черные спортивные штаны и куртку такого же цвета, черно-розовые кроссовки. При себе у нее был рюкзак темного цвета.
Напомним, поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поисками Александра Бутова. Молодой человек 2000 года рождения вышел из дома 27 ноября 2020 года и не вернулся.