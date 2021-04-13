15-летнюю девочку четыре дня ищут в Екатеринбурге

15-летнюю девочку четыре дня ищут в Екатеринбурге
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: pixabay.com
15-летняя девочка вышла из дома и пропала четыре дня назад в Екатеринбурге.

Добровольцы поискового отряда «Прорыв» совместно с правоохранителями занимаются поисками несовершеннолетней Храмовой Миланы. 9 апреля 2021 года подросток вышла из дома в микрорайоне Юго-Западный в Екатеринбурге. До сих пор ее местоположение неизвестно.

Фото:СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" Свердловская область

У девочки рост 165 сантиметров, темно-русые короткие волосы, среднее телосложение, глаза карие. Была одета в черные спортивные штаны и куртку такого же цвета, черно-розовые кроссовки. При себе у нее был рюкзак темного цвета.

Напомним, поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поисками Александра Бутова. Молодой человек 2000 года рождения вышел из дома 27 ноября 2020 года и не вернулся.

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