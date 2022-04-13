Администратора салона красоты Екатеринбурга обвиняют в краже полмиллиона

Администратора салона красоты Екатеринбурга обвиняют в краже полмиллиона
Администратора салона красоты Екатеринбурга обвиняют в краже полмиллиона
Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга, работая администратором салона красоты, присвоила себе 500 тысяч рублей. После этого она уволилась, но руководство вовремя обнаружило недостачу.

Администратора салона красоты Екатеринбурга обвиняют в краже полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, женщине может грозить наказание сроком до шести лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Известно, что ЧП произошло в Центре косметологии и пластической хирургии им. Нудельмана. Будучи администратором, женщина принимала деньги от посетителей и складывала их в кассу. По утрам она должна была сдавать все средства.

В один из дней женщина решила уволиться, а после ее ухода начальство заметило недостачу в размере 513 тысяч рублей. Полицейские уже задержали злоумышленницу.

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Екатеринбург
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