В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила

Правоохранители рассказали TagilCity.ru, что 12-летний подросток на учете не состоит. Мальчик пояснил инспекторам по делам несовершеннолетних, что совершил поступок после спора со сверстниками. В результате происшествия, у ребенка медики диагностировали перелом пяточной кости. Подростка отправили на лечение в Екатеринбург.