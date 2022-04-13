В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила

Инцидент произошел накануне в школе № 13 Нижнего Тагила. Данные о происшествии незамедлительно поступили для проверки в отдел полиции № 17 Дзержинского района.
Правоохранители рассказали TagilCity.ru, что 12-летний подросток на учете не состоит. Мальчик пояснил инспекторам по делам несовершеннолетних, что совершил поступок после спора со сверстниками. В результате происшествия, у ребенка медики диагностировали перелом пяточной кости. Подростка отправили на лечение в Екатеринбург.
Полицейские подчеркнули, что физической силы в отношении ученика не применялось.
Напомним, инцидент произошел в школе № 13 Нижнего Тагила в понедельник, 11 апреля. Пятиклассник выпрыгнул из окна образовательного учреждения.