В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила

В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила
В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила
Сегодня, 21:28ПроисшествияФото: 1МI
Подросток выпрыгнул из окна школы на Северном поселке Нижнего Тагила из-за спора с одноклассниками. Такую причину произошедшего озвучили правоохранители.

Инцидент произошел накануне в школе № 13 Нижнего Тагила. Данные о происшествии незамедлительно поступили для проверки в отдел полиции № 17 Дзержинского района.

Правоохранители рассказали TagilCity.ru, что 12-летний подросток на учете не состоит. Мальчик пояснил инспекторам по делам несовершеннолетних, что совершил поступок после спора со сверстниками. В результате происшествия, у ребенка медики диагностировали перелом пяточной кости. Подростка отправили на лечение в Екатеринбург.

Полицейские подчеркнули, что физической силы в отношении ученика не применялось.

Напомним, инцидент произошел в школе № 13 Нижнего Тагила в понедельник, 11 апреля. Пятиклассник выпрыгнул из окна образовательного учреждения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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