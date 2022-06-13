Трое детей получили ожоги во время пожара в 9-этажном доме в Заречном

Из здания были эвакуированы 40 человек, сообщили в Отделе надзорной деятельности по Заречному ГО.
Один из детей 2010 года рождения получил ожоги шеи, а также отравился угарным газом. У второго ребенка 2008 года рождения ожоги на лбу, грудной клетке сзади и рваная рана правого предплечья. Он также отравился продуктами горения. Третий ребенок 2011 года рождения тоже получил отравление и ожоги ноги.
Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В результате были повреждены имущество, стены и потолок. Ликвидацией огня занимались 18 спасателей. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание.
После происшествия инцидентом заинтересовалась прокуратура. Она начала проверку по выяснению обстоятельств произошедшего. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что дети находились на момент происшествия дома не одни, а с матерью.