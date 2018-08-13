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«Вода стоит по щиколотку»: дом в Нижнем Тагиле затоплен из-за прорыва трубы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Вода стоит по щиколотку»: дом в Нижнем Тагиле затоплен из-за прорыва трубы

Сегодня, 22:30Происшествия
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