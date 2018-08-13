«Вода стоит по щиколотку»: дом в Нижнем Тагиле затоплен из-за прорыва трубы
13 августа дом на проспекте Ленина, 62 затопило из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Жильцы остались без холодной воды, а магазины, находящиеся в доме, вынуждены откачивать воду из торговых залов и подсобных помещений.
В результате коммунальной аварии дом с 94 квартирами на проспекте Ленина оказался затоплен. По словам старшего по дому, прорыв мог случиться из-за значительной изношенности труб.
Кроме жильцов, которые остались без холодной воды, пострадали магазины, находящиеся в этом доме, так как вода затопила подвальные помещения.
По словам продавцов, вода в магазинах стоит по щиколотку, и приходится ходить в резиновых галошах. Воду из торговых залов откачивали насосами сами сотрудники магазинов. Как они утверждают, ни УК «Квартал-НТ», обслуживающая дом, ни «Водоканал-НТ» не оказали им никакой помощи.
Как пишет ИА «Все новости», в управляющей компании заявили, что аварийная труба уже отремонтирована, вода из подвалов выкачена, а «Водоканал-НТ» сейчас проводит ремонтные работы в колодце возле дома.