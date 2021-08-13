Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына

Напомним, 4 августа екатеринбурженка с двухлетним сыном на руках выпрыгнула с балкона. До этого она позвонила в полицию и рассказала, что ее избивает муж. В квартиру приехали стражи правопорядка, однако женщина закрылась на балконе и спрыгнула. В результате мать была госпитализирована с переломом позвоночника, а мальчик — с черепно-мозговой травмой.