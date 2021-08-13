Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына

Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына
Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына
Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: 1MI

Наркоманка изрезала двухлетнего сына ножом в Екатеринбурге

25-летняя екатеринбурженка, которая страдает наркотической зависимостью, изрезала своего двухлетнего сына ножом, изгоняя бесов.

ЧП произошло на улице Машинная. Очевидцы сообщили, что мать скорее всего находилась под воздействием наркотиков и кричала, что в сына вселились бесы.

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, а ребенок был госпитализирован в больницу. Мальчику врачи провели операцию, но он находится в тяжелом состоянии, пишет Е1.

Напомним, 4 августа екатеринбурженка с двухлетним сыном на руках выпрыгнула с балкона. До этого она позвонила в полицию и рассказала, что ее избивает муж. В квартиру приехали стражи правопорядка, однако женщина закрылась на балконе и спрыгнула. В результате мать была госпитализирована с переломом позвоночника, а мальчик — с черепно-мозговой травмой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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