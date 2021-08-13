Скончался пострадавший от взрыва газа в жилом доме екатеринбуржец

В реанимации скончался мужчина, который пострадал от взрыва газа в квартире Екатеринбурга. У него было 90% ожогов тела.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти жителя Екатеринбурга, который умер после взрыва газа в квартире на улице Стахановская 5 августа. Устанавливается точная причина ЧП. 60-летний хозяин был найден на кухне. Сотрудники правоохранительных органов пытались допросить пострадавшего, но не смогли. У мужчины было 90% ожогов тела, он лежал в реанимации без сознания на аппарате ИВЛ. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили перерезанный на семь сантиметров шланг от трубы к газовой плите, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он пояснил, что погибший был безработным и ранее не судимым, в квартире проживал один. Предварительно, электричество в жилище было отключено за неуплату. Напомним, 5 августа на первом этаже дома на улице Стахановская, 51а произошел пожар. Жильцы сообщили, что слышали взрыв. Огонь распространился на площадь 46 квадратных метров, люди были эвакуированы из дома. Люди слышали взрыв: в Екатеринбурге горит квартира в многоэтажке

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