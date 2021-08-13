Скончался пострадавший от взрыва газа в жилом доме екатеринбуржец

Скончался пострадавший от взрыва газа в жилом доме екатеринбуржец
Скончался пострадавший от взрыва газа в жилом доме екатеринбуржец
Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: 1MI
В реанимации скончался мужчина, который пострадал от взрыва газа в квартире Екатеринбурга. У него было 90% ожогов тела.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти жителя Екатеринбурга, который умер после взрыва газа в квартире на улице Стахановская 5 августа. Устанавливается точная причина ЧП.

60-летний хозяин был найден на кухне. Сотрудники правоохранительных органов пытались допросить пострадавшего, но не смогли. У мужчины было 90% ожогов тела, он лежал в реанимации без сознания на аппарате ИВЛ.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили перерезанный на семь сантиметров шланг от трубы к газовой плите, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он пояснил, что погибший был безработным и ранее не судимым, в квартире проживал один. Предварительно, электричество в жилище было отключено за неуплату.

Напомним, 5 августа на первом этаже дома на улице Стахановская, 51а произошел пожар. Жильцы сообщили, что слышали взрыв. Огонь распространился на площадь 46 квадратных метров, люди были эвакуированы из дома.

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Екатеринбург
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