Девочка в Реже получила разрыв селезенки во время игры в детском саду

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Прокурорская проверка организована в детском саду «Журавлик» в Реже в связи с травмированием ребенка на территории дошкольного учреждения.
По предварительным данным, 11 сентября 5-летняя девочка на игровой площадке побежала за мячом, споткнулась и упала.
Ребенка осмотрел фельдшер детского сада, а затем врач. Состояние девочки ухудшалось. Ее направили в больницу Екатеринбурга, где был поставлен предварительный диагноз — «разрыв селезенки».
По факту происшествия прокуратура начала проверку. В ходе нее будет выяснено насколько внимательно сотрудники детского сада следят за своими воспитанниками. Также прокуратура выяснит степень тяжести вреда здоровья, причиненного ребенку.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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