Девочка в Реже получила разрыв селезенки во время игры в детском саду

По предварительным данным, 11 сентября 5-летняя девочка на игровой площадке побежала за мячом, споткнулась и упала.

Ребенка осмотрел фельдшер детского сада, а затем врач. Состояние девочки ухудшалось. Ее направили в больницу Екатеринбурга, где был поставлен предварительный диагноз — «разрыв селезенки».

По факту происшествия прокуратура начала проверку. В ходе нее будет выяснено насколько внимательно сотрудники детского сада следят за своими воспитанниками. Также прокуратура выяснит степень тяжести вреда здоровья, причиненного ребенку.