Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга
Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга
Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: 1MI
Самолет рейса «Москва — Новосибирск» вынужденно вернулся в аэропорт «Кольцово» уральской столицы. Причиной инцидента стал сбой в системе показания скорости.

Прокуратура Свердловской области проведет проверку инцидента на предмет соблюдения правил безопасности полетов, сообщает «Областная газета».

12 сентября 2021 года самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Москвы в Новосибирск, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга по причине выхода из строя системы позиционирования скорости.

После устранения неполадки судно вылетело в Новосибирск, на борту никто не пострадал.

Напомним, в начале сентября 2021 года произошел инцидент с пассажиром-инвалидом рейса «Уральских авиалиний», которому отказали в специальном удерживающем кресле в аэропорту Симферополя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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