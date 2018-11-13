Двое студентов пострадали в результате стрельбы у общежития в Екатеринбурге
Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге 12 ноября возле здания общежития радиотехнического колледжа произошла стрельба. Пострадали двое студентов 16 и 17 лет.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали очевидцы, перед тем, как прозвучали выстрелы, молодые люди поругались с прохожими, которые попросили у них закурить на улице. В результате стрельбы 16-летний студент был госпитализированы в медучреждение с ранением челюсти и носа. Второй молодой человек получил ранение голени.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и ведут розыск подозреваемых, пишет E1.RU.
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