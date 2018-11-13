Двое студентов пострадали в результате стрельбы у общежития в Екатеринбурге

Как рассказали очевидцы, перед тем, как прозвучали выстрелы, молодые люди поругались с прохожими, которые попросили у них закурить на улице. В результате стрельбы 16-летний студент был госпитализированы в медучреждение с ранением челюсти и носа. Второй молодой человек получил ранение голени.