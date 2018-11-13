ВАЗ-2109 перевернулся на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:31ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 ноября в 21:20 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле перевернулся автомобиль ВАЗ-2109.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщают очевидцы, водитель машины был пьян. Автомобиль ехал на высокой скорости, врезался в бордюр и перевернулся. ВАЗ получил значительные механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет. Подробности происшествия уточняются.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей