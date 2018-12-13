Екатеринбурженка отсудила у «Сипстрой-21» 1,4 млн руб. за несвоевременную сдачу дома

Жительница уральской столицы заключила договор с компанией «Сипстрой-21» по строительству дома на Широкой Речке. Возведение здания должно было закончиться к сентябрю, но работники фирмы не смогли вовремя завершить строительство.

Екатеринбурженка обратилась в суд с исковым заявлением в отношении строительной компании. Судебная экспертиза установила, что дом был сдан не только несвоевременно, но и с дефектом. Отклонение в каркасе дома составило тринадцать сантиметров. Сумма устранения данного недостатка – 775 тысяч рублей.

По итогам проверки с подрядчика взыскали около 1,5 млн рублей, которые включают в себя 886 тысяч рублей – стоимость работы по договору, а также 438 тысяч рублей штрафа.