Сегодня скончался народный артист России Евгений Хорошевцев. Последние 20 лет своей жизни артист работал «голосом Кремля» и был диктором на кремлевских парадах и мероприятиях.

Хорошевцев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили на странице Государственного Кремлевского дворца в Facebook. Причина смерти артиста на данный момент неизвестна. Напомним, накануне, на 86-м году жизни, скончался народный артист России, актер театра и кино Валентин Гафт. Скончался народный артист РФ Валентин Гафт

