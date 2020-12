На 86-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Валентин Гафт.

Да, его не стало. Это сегодня произошло,сообщила ТАСС супруга артиста Ольга Остроумова. В августе 2019 года у Валентина Гафта был инсульт. После этого он был переведен в реабилитационный центр. В ноябре текущего года супруга сообщала, что состояние актера стабильное. Напомним, ранее скончался актер Армен Джигарханян. Скончался актер Армен Джигарханян

