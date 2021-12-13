В отказе госпитализировать истекающую кровью пациентку обвинила врачей свердловчанка

В отказе госпитализировать истекающую кровью пациентку обвинила врачей свердловчанка
В отказе госпитализировать истекающую кровью пациентку обвинила врачей свердловчанка
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: 1MI
Сверловчанка обвинила врачей в отказе госпитализировать без ПЦР-теста ее 45-летнюю коллегу из Сухого Лога. У женщины две недели было кровотечение в толстой кишке.

29 ноября пациентке поставили предварительный диагноз «геморрой» и отправили на платное обследование, при этом не выписав больничный, рассказала коллега женщины Е1.

По ее словам, 10 декабря больная вместе с дочерью приехали в больницу, гемоглобин у нее снизился до 50 граммов на литр. Однако в медучреждении отказали в госпитализации, так как у женщины нет было отрицательного теста на коронавирус и отправили ее домой. Но дома ей стало еще хуже. Прибывшие медики скорой помощи тоже отказались везти пациентку в больницу и она потеряла сознание.

По словам родственников, ситуацию удалось решить лишь после обращения к депутату. Сейчас свердловчанка лежит в реанимации в средне-тяжелом состоянии. В Минздраве отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, в одном из садиков Екатеринбурга после карантина по коронавирусу отказываются принимать детей без ПЦР-тестов.

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