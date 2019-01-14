133 подростка были пойманы во время «Комендантского патруля» в Нижнем Тагиле

Во время патрулирования полицейскими были пойманы 133 подростка. В их число вошли безнадзорные дети; подростки, находящиеся в розыске. На момент патруля 7 юных тагильчан находились в розыске, 12 пойманы за административные правонарушения, 7 – за совершение общественно опасных деяний.

За две недели января в правоохранительные органы поступило 11 заявлений о пропаже несовершеннолетних, 7 человек самостоятельно покинули воспитательные госучреждения, 4 – ушли из дома.

По итогам патруля 32 семьи подростков привлечены к административной ответственности за невыполнение надлежащего воспитания, 12 – за распитие детьми алкогольных напитков.

Помимо патрулирования, в Нижнем Тагиле были проверены пункты продажи. Выявлено два факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Пиво продали 16-летней школьнице на улице Красногвардейской, а также юноше на улице Горошникова.