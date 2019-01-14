Пять человек пострадали при взрыве бытового газа в Ростовской области
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь на 14 января в Ростовской области в городе Шахты в девятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. На текущее время сообщается о пяти пострадавших.
Взрыв газа произошел на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова. Частично разрушены 8 и 9 этажи, сообщает региональное управление МЧС.
В настоящее время известно о пяти пострадавших, сообщает RostovGazeta.ru
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