Тагильчанин не смог спасти свою мать из охваченного огнем дома

Пожар произошел в пятом часу утра. Загорелся двухэтажный дом, в котором ночевал мужчина с матерью. Почувствовав запах гари, он выпрыгнул на улицу через окно, а женщина осталась внутри. Сын попытался ее спасти, но не смог.