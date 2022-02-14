Тагильчанин не смог спасти свою мать из охваченного огнем дома

Тагильчанин не смог спасти свою мать из охваченного огнем дома
Тагильчанин не смог спасти свою мать из охваченного огнем дома
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В Нижнем Тагиле во время пожара на женщину рухнули перекрытия дома

Ранним утром 14 февраля в Нижнем Тагиле во время пожара на улице Пришвина погибла пожилая женщина.

Пожар произошел в пятом часу утра. Загорелся двухэтажный дом, в котором ночевал мужчина с матерью. Почувствовав запах гари, он выпрыгнул на улицу через окно, а женщина осталась внутри. Сын попытался ее спасти, но не смог.

Борьбу с огнем вели четыре боевых пожарных расчета, однако дом и надворные постройки сгорели. Пламя перекинулось на соседнюю усадьбу. Отстоять ее стоило немалых усилий.

Общая площадь повреждений составила более 200 квадратных метров. Тело погибшей тагильчанки нашли под завалами сгоревших конструкций.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. По факту возгорания проводится проверка, сообщили в нижнетагильском отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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