Взломавшие базу данных екатеринбургского «Кольцово» хакеры получили от 5 до 14 лет

Как было установлено судебным следствием, с декабря 2015 по апрель 2016 года группа хакеров Lurk, действуя сообща, создала и распространила в интернете вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получили доступ к локальным сетям нескольких крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний. Воспользовавшись им, хакеры похитили у этих фирм более 1,2 млрд рублей. Также их программное обеспечение помогло получить доступ к базе данных екатеринбургского «Кольцово».