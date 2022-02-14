Взломавшие базу данных екатеринбургского «Кольцово» хакеры получили от 5 до 14 лет

Взломавшие базу данных екатеринбургского «Кольцово» хакеры получили от 5 до 14 лет
Взломавшие базу данных екатеринбургского «Кольцово» хакеры получили от 5 до 14 лет
Сегодня, 17:04ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге вынесен приговор 21 хакеру, похитивших более 1,2 млрд рублей и взломавших базу данных аэропорта «Кольцово».

Все они были признаны виновными в целой серии преступлений в зависимости от их роли и степени участия.

Как было установлено судебным следствием, с декабря 2015 по апрель 2016 года группа хакеров Lurk, действуя сообща, создала и распространила в интернете вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получили доступ к локальным сетям нескольких крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний. Воспользовавшись им, хакеры похитили у этих фирм более 1,2 млрд рублей. Также их программное обеспечение помогло получить доступ к базе данных екатеринбургского «Кольцово».

Хакеры были приговорены к срокам от 5 лет и одного месяца до 14 лет лишения свободы. Трое из них отправятся в колонию строгого режима. Одна из осужденных получила отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что ранее один из фигурантов дела — Игорь Маковкин — заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
КольцовоприговорхакерыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы