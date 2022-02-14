Взломавшие базу данных екатеринбургского «Кольцово» хакеры получили от 5 до 14 лет

Все они были признаны виновными в целой серии преступлений в зависимости от их роли и степени участия.
Как было установлено судебным следствием, с декабря 2015 по апрель 2016 года группа хакеров Lurk, действуя сообща, создала и распространила в интернете вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получили доступ к локальным сетям нескольких крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний. Воспользовавшись им, хакеры похитили у этих фирм более 1,2 млрд рублей. Также их программное обеспечение помогло получить доступ к базе данных екатеринбургского «Кольцово».
Хакеры были приговорены к срокам от 5 лет и одного месяца до 14 лет лишения свободы. Трое из них отправятся в колонию строгого режима. Одна из осужденных получила отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что ранее один из фигурантов дела — Игорь Маковкин — заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.