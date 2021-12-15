Хакеры слили в интернет интимные фотографии 15-летней тагильчанки

С заявлением в полицию о сложившейся ситуации обратилась мать несовершеннолетней. Следователям удалось выяснить, что переписка с девушкой «ВКонтакте» и рассылка снимков велись с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах на азербайджанские номера телефонов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.
Возбуждено уголовное дело за развратные действий без применения насилия в отношении не достигшего 16-летнего возраста. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, 11-летняя школьница из Нижнего Тагила «ВКонтакте» получила и приняла предложение о трудоустройстве на сайте интим-услуг. Узнав об этом, ее отец написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.