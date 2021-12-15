Хакеры слили в интернет интимные фотографии 15-летней тагильчанки

Хакеры слили в интернет интимные фотографии 15-летней тагильчанки
Хакеры слили в интернет интимные фотографии 15-летней тагильчанки
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: 1MI
Хакеры заставили 15-летнюю девушку из Нижнего Тагила сделать интимные фото, а затем выложили их в интернет. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением в полицию о сложившейся ситуации обратилась мать несовершеннолетней. Следователям удалось выяснить, что переписка с девушкой «ВКонтакте» и рассылка снимков велись с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах на азербайджанские номера телефонов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Возбуждено уголовное дело за развратные действий без применения насилия в отношении не достигшего 16-летнего возраста. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 11-летняя школьница из Нижнего Тагила «ВКонтакте» получила и приняла предложение о трудоустройстве на сайте интим-услуг. Узнав об этом, ее отец написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
интернетхакерыдевушкаинтимные фотошкольницаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы