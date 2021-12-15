Хакеры слили в интернет интимные фотографии 15-летней тагильчанки

С заявлением в полицию о сложившейся ситуации обратилась мать несовершеннолетней. Следователям удалось выяснить, что переписка с девушкой «ВКонтакте» и рассылка снимков велись с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах на азербайджанские номера телефонов, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.