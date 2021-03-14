Километр дороги превратился в реку в Заречном районе Екатеринбурга

Две улицы превратились в реку в районе Заречный Екатеринбурга. Очевидцы отмечают, что затоплен почти километр дорожного полотна.

Инцидент произошел на улицах Труда и Контролеров. На данный момент вода достигла пляжа Электродепо. Ее уровень, отметили свидетели, доходит до полколеса Land Cruiser. И вода, похоже, выбегала на дорогу с территории какого-то завода,рассказали Е1 екатеринбуржцы. Теперь водителям, сообщили в местном ГИБДД, нужно сохранять внимательность, выбирать безопасные пути объезда и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, 8 марта стало известно, что в Первоуральске из-за прорыва трубы затопило улицы, дворы и тротуары, а горожане остались без холодной воды. Улицы и тротуары затопило водой в городе под Екатеринбургом

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