Из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТЦ в Екатеринбурге

Из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТЦ в Екатеринбурге
Сегодня, 13:33ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из-за сообщения о минировании массовая эвакуация прошла ТЦ «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге.

В торговом центре «Радуга парк» на улице Репина в Екатеринбурге утром 14 апреля прошла массовая эвакуация посетителей и работника торгового объекта.

О возможном минировании объекта URA.RU сообщили посетители, ставшие очевидцами событий.

Ничего криминального не происходит. Служба безопасности магазина проводит учения по действиям при осложнении оперативной обстановки на объекте, прокомментировал эвакуацию в одном из крупнейших ТЦ Екатеринбурга глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых изданию.

Напомним, 8 апреля из-за сообщений о бомбах массово эвакуировали больницы, суды, школы и детские сады Екатеринбурга.

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Екатеринбург
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