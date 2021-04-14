Из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТЦ в Екатеринбурге

В торговом центре «Радуга парк» на улице Репина в Екатеринбурге утром 14 апреля прошла массовая эвакуация посетителей и работника торгового объекта.
О возможном минировании объекта URA.RU сообщили посетители, ставшие очевидцами событий.
Ничего криминального не происходит. Служба безопасности магазина проводит учения по действиям при осложнении оперативной обстановки на объекте, прокомментировал эвакуацию в одном из крупнейших ТЦ Екатеринбурга глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых изданию.
Напомним, 8 апреля из-за сообщений о бомбах массово эвакуировали больницы, суды, школы и детские сады Екатеринбурга.