Из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТЦ в Екатеринбурге

Ничего криминального не происходит. Служба безопасности магазина проводит учения по действиям при осложнении оперативной обстановки на объекте, прокомментировал эвакуацию в одном из крупнейших ТЦ Екатеринбурга глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых изданию.