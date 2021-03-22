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Вычислен «заминировавший» тагильский Демидовскиий колледж студент

Вычислили и задержали студента-лжеминера, который 19 марта сообщил о бомбе в тагильском Демидовском колледже, полиция и ФСБ, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Им оказался студент третьего курса этого же учебного заведения. Оперативники задержали молодого человека у торгового центра на улице Фрунзе и доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

Подозреваемый рассказал, что после пары он вместе с одногруппниками вышел на улицу. Один из ребят спросил, может ли он позвонить в полицию и сказать о том, что в общежитии якобы заложена бомба. Тогда молодой человек со своего сотового телефона набрал номер вахты, сообщил о «минировании» и положил трубку.

После сообщения о возможном ЧП, в колледж были направлены следственно-оперативная группа отдела полиции № 16, пожарные, бригада спасателей и скорая помощь. Кроме того, сотрудники ГИБДД и ППС оцепили близлежащую территорию в целях безопасности.

Специалисты-взрывотехники ОМОН со служебной собакой обследовали все помещения учебного корпуса и общежития. Никаких предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Операция заняла два часа.

Всего было эвакуировано около 300 учащихся и 15 сотрудников колледжа. Студент вместе со всеми вышел из учебного заведения, понаблюдал за происходящим, а затем пошел домой.

Теперь тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Студент находится под подпиской о невыезде.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле неизвестный разослал на электронную почту нескольких школ города сообщение о минировании. Все учащиеся были эвакуированы, однако бомбы так и не нашли.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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