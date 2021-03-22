Вычислен «заминировавший» тагильский Демидовскиий колледж студент

Подозреваемый рассказал, что после пары он вместе с одногруппниками вышел на улицу. Один из ребят спросил, может ли он позвонить в полицию и сказать о том, что в общежитии якобы заложена бомба. Тогда молодой человек со своего сотового телефона набрал номер вахты, сообщил о «минировании» и положил трубку.