«Горе-шутники»: на Урале были проверены все «заминированные» учреждения

В Свердловской области в объектах, которые подверглись массовому «минированию», провели комплекс проверочных мероприятий.

Через электронную почту лже-минеры сообщили о нахождении взрывчатки в образовательных учреждениях Камышлова и Екатеринбурга. В результате, по словам главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, в процессе проверки ничего подозрительного сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить. Однако решение о краткосрочной эвакуации было принято для того, чтобы не подвергать опасности детей и взрослых, сообщает Е1. Отмечается, что информация о «минировании» поступила не только в детские сады, но также в музей, университет и административное здание. Лже-минеры сообщили, что взрывчатое устройство находится также на перекрестке улиц в Камышлове. Напугать уральцев горе-шутникам никогда не удастся, пусть не тешат себя напрасной надеждой, кишка у них тонка,отметил Валерий Горелых. На данный момент идет процесс установления личностей тех, кто причастен к сообщению информации о «минировании». Напомним, сегодня в Свердловской области начали массово поступать сообщения о взрывных устройствах. Сообщалось о пяти случаях «минирования» в Камышлове. На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады

