«Горе-шутники»: на Урале были проверены все «заминированные» учреждения

В результате, по словам главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, в процессе проверки ничего подозрительного сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить. Однако решение о краткосрочной эвакуации было принято для того, чтобы не подвергать опасности детей и взрослых, сообщает Е1.