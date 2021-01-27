«Горе-шутники»: на Урале были проверены все «заминированные» учреждения

«Горе-шутники»: на Урале были проверены все «заминированные» учреждения

Сегодня, 22:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в объектах, которые подверглись массовому «минированию», провели комплекс проверочных мероприятий.

Через электронную почту лже-минеры сообщили о нахождении взрывчатки в образовательных учреждениях Камышлова и Екатеринбурга.

В результате, по словам главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, в процессе проверки ничего подозрительного сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить. Однако решение о краткосрочной эвакуации было принято для того, чтобы не подвергать опасности детей и взрослых, сообщает Е1.

Отмечается, что информация о «минировании» поступила не только в детские сады, но также в музей, университет и административное здание. Лже-минеры сообщили, что взрывчатое устройство находится также на перекрестке улиц в Камышлове.

Напугать уральцев горе-шутникам никогда не удастся, пусть не тешат себя напрасной надеждой, кишка у них тонка,отметил Валерий Горелых.

На данный момент идет процесс установления личностей тех, кто причастен к сообщению информации о «минировании».

Напомним, сегодня в Свердловской области начали массово поступать сообщения о взрывных устройствах. Сообщалось о пяти случаях «минирования» в Камышлове.

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