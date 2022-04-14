Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом

Данная школа располагается на Уралмаше. По данным портала E1, один из родителей детей рассказал, что ребенок пожаловался ему, что на школьном обеде подали гречку, в которой лежал таракан. Родитель ужаснулся ЧП и задался вопросом, за что тогда родители платят деньги, которые должны использоваться для качественного питания школьников.