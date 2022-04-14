Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом

Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом
Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: pixabay.com
По словам родителя ученика школы №113 на обед ребятам принесли гречку с тараканом. Департамент образования пообещал провести проверку.

Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом. На произошедшее пожаловались родители обучающихся школы №113.

Данная школа располагается на Уралмаше. По данным портала E1, один из родителей детей рассказал, что ребенок пожаловался ему, что на школьном обеде подали гречку, в которой лежал таракан. Родитель ужаснулся ЧП и задался вопросом, за что тогда родители платят деньги, которые должны использоваться для качественного питания школьников.

В городском департаменте образования сказали, что придут с проверкой в данное учебное учреждение.

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