Екатеринбургским школьникам в столовой дали кашу с тараканом. На произошедшее пожаловались родители обучающихся школы №113.
Данная школа располагается на Уралмаше. По данным портала E1, один из родителей детей рассказал, что ребенок пожаловался ему, что на школьном обеде подали гречку, в которой лежал таракан. Родитель ужаснулся ЧП и задался вопросом, за что тогда родители платят деньги, которые должны использоваться для качественного питания школьников.
В городском департаменте образования сказали, что придут с проверкой в данное учебное учреждение.