СК Екатеринбурга проводит проверку по факту применения насилия к 7-месячному ребенку
Следователи Екатеринбурга устанавливают все обстоятельства произошедшего накануне инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 13 июня в одном из дворов на улице 8 Марта в Екатеринбурге уралец применил физическое насилие в отношении семимесячного ребёнка. Следователи установили, что 37-летний житель столицы Урала будучи сильно пьяным ударил рукой по лицу своего маленького сына – ребёнок в тот момент находился в коляске и сильно плакал. Последнее, как предварительно установили в СК, и стало причиной агрессии у мужчины. В итоге, коляска перевернулась, и малыш выпал из неё.
В настoящее врeмя следoвателями СКР выяcняются все обстoятельства случившегoся с цeлью дачи дeйствиям гpажданина объeктивной правoвой оцeнки. Опpашиваются cам гражданин, eго супpуга, очeвидцы случившегoся, добавили в СК.
Для того, чтобы установить наличие нанесённых повреждений и их тяжесть назначена экспертиза. По итогам полного комплекса мероприятий следователи примут процессуальное решение.