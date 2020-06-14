СК Екатеринбурга проводит проверку по факту применения насилия к 7-месячному ребенку

Вечером 13 июня в одном из дворов на улице 8 Марта в Екатеринбурге уралец применил физическое насилие в отношении семимесячного ребёнка. Следователи установили, что 37-летний житель столицы Урала будучи сильно пьяным ударил рукой по лицу своего маленького сына – ребёнок в тот момент находился в коляске и сильно плакал. Последнее, как предварительно установили в СК, и стало причиной агрессии у мужчины. В итоге, коляска перевернулась, и малыш выпал из неё.