В Нижнем Тагиле отец осужден за избиения ремнём своего 15-летнего сына
Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагильчанин осужден за нанесение побоев своему сыну. Он должен выплатить ребенку 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Осужденный наказывал 15-летнего сына за невымытую посуду, путем нанесения ему побоев ремнем по голове, рукам и ногам. Также родитель бил мальчика ногой по лицу и тыкал лицом об пол. При этом отец часто находился в состоянии алкогольного опьянения.
После действий отца мальчику понадобился курс психологической реабилитации. У подростка развилось нарушение сна, он стал бояться находиться в замкнутом пространстве.
Тагильчанин был лишен родительских прав и приговорен к выплате 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время мальчик проживает с матерью.
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