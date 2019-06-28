В Нижнем Тагиле отец осужден за избиения ремнём своего 15-летнего сына

Осужденный наказывал 15-летнего сына за невымытую посуду, путем нанесения ему побоев ремнем по голове, рукам и ногам. Также родитель бил мальчика ногой по лицу и тыкал лицом об пол. При этом отец часто находился в состоянии алкогольного опьянения.

После действий отца мальчику понадобился курс психологической реабилитации. У подростка развилось нарушение сна, он стал бояться находиться в замкнутом пространстве.