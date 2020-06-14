«Сказал, что успокоит»: екатеринбуржца подозревают в избиении семимесячного сына

Инцидент произошел вечером 13 июня на улице 8 Марта. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что, по предварительной информации, мужчина попытался успокоить ребенка, когда тот заплакал.

Отец взял коляску и сказал супруге, что сейчас его успокоит. Когда вскоре мать услышала истошный крик малыша, она обнаружила следы крови в коляске, рассказал Валерий Горелых.

Также пресс-секретарь пояснил, что в этот вечер родители выпивали спиртные напитки.