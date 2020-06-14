«Сказал, что успокоит»: екатеринбуржца подозревают в избиении семимесячного сына
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге полиция задержала родителей семимесячного ребенка. Отец семейства подозревается в избиении младенца, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел вечером 13 июня на улице 8 Марта. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что, по предварительной информации, мужчина попытался успокоить ребенка, когда тот заплакал.
Отец взял коляску и сказал супруге, что сейчас его успокоит. Когда вскоре мать услышала истошный крик малыша, она обнаружила следы крови в коляске, рассказал Валерий Горелых.
Также пресс-секретарь пояснил, что в этот вечер родители выпивали спиртные напитки.
Мальчика направили в больницу, а родители дают показания. В полиции отметили, что ранее мужчина попадал в их поле зрения в связи с административными статьями, связанными с избиением жены. СК начал проверку.
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