Суд приговорил екатеринбурженку к 12 годам колонии за избиение ребенка-инвалида

Как рассказали изданию в пресс-службе Чкаловского районного суда, женщина приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, обвиняемая была взята под стражу в зале суда. На данный момент приговор в силу не вступил. Он может быть обжалован в течение 10 дней.