Суд приговорил екатеринбурженку к 12 годам колонии за избиение ребенка-инвалида
Сегодня, 15:41ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге суд вынес приговор Гиле Германской. Она обвиняется в избиении до смерти своего опекаемого ребенка-инвалида, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе Чкаловского районного суда, женщина приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, обвиняемая была взята под стражу в зале суда. На данный момент приговор в силу не вступил. Он может быть обжалован в течение 10 дней.
Летом 2018 года в Екатеринбурге мальчик-инвалид скончался после полученной им травмы головы. В ходе выяснения обстоятельств смерти установлено, что в произошедшем виновна мать-опекун. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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