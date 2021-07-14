Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей

Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей
Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
У заключенного колонии Ивделя во время обыска обнаружили мобильный телефон, в котором была детская порнография.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении зэка по статье «развратные действия». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мужчина продавал порнографию за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.

Также выяснилось, что сам заключенный общался с девочкой из Казахстана, которая присылала ему интимные фотографии.

Известно, что в колонии мужчина отбывает наказание по статье «надругательство над девушкой», а до этого был судим за разбой, угон, кражу и убийство.

В настоящее время в пресс-службе следственного комитета от комментариев воздерживаются.

Напомним, что 6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД. Мужчина завел ребенка в гаражи и трогал ее за интимные места.

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