Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении зэка по статье «развратные действия». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мужчина продавал порнографию за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.
Также выяснилось, что сам заключенный общался с девочкой из Казахстана, которая присылала ему интимные фотографии.
Известно, что в колонии мужчина отбывает наказание по статье «надругательство над девушкой», а до этого был судим за разбой, угон, кражу и убийство.
В настоящее время в пресс-службе следственного комитета от комментариев воздерживаются.
Напомним, что 6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД. Мужчина завел ребенка в гаражи и трогал ее за интимные места.