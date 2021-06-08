6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД

6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД
6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Наряд ГИБДД в Березовском поймал 57-лентнего педофила. Он завел 6-летнюю девочку в гаражи и трогал ее за интимные места.

О пропаже ребенка вечером 5 июня в полицию сообщила мама девочки. В ходе патрулирования района полицейские обнаружили девочку в гаражах, где ее удерживал взрослый мужчина. Его задержали с поличным, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, позже мужчина дал признательные показания.

Как выяснили сотрудники полиции, ребенок воспитывается в полной семье. Однако мать девочки уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, по подозрению в насилии над тремя 8-летними школьницами задержан 57-летний мужчина в Екатеринбурге. По словам местных жителей, он совершил преступление во дворе жилого дома в поселке Шали.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиепедофилБерезовскийобществодевочкагаражи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы