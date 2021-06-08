6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД

Наряд ГИБДД в Березовском поймал 57-лентнего педофила. Он завел 6-летнюю девочку в гаражи и трогал ее за интимные места.

О пропаже ребенка вечером 5 июня в полицию сообщила мама девочки. В ходе патрулирования района полицейские обнаружили девочку в гаражах, где ее удерживал взрослый мужчина. Его задержали с поличным, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, позже мужчина дал признательные показания. Как выяснили сотрудники полиции, ребенок воспитывается в полной семье. Однако мать девочки уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Напомним, по подозрению в насилии над тремя 8-летними школьницами задержан 57-летний мужчина в Екатеринбурге. По словам местных жителей, он совершил преступление во дворе жилого дома в поселке Шали. По подозрению в насилии над тремя школьницами задержан мужчина в Екатеринбурге

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