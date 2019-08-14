На трассе Екатеринбург-Тюмень погибли водители двух автомобилей
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: УГИБДД России по Свердловской области
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14 августа ночью на трассе Екатеринбург-Тюмень в лобовом столкновении погибли два водителя автомобилей, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Водитель автомобиля марки Skoda по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем LDV Maxsimus.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли на месте. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, вечером 13 августа в Екатеринбурге погибла женщина. Сердловчанка, по словам очевидцев, странно себя вела, она танцевала на дороге, где и была сбита автомобилем.
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