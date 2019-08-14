На трассе Екатеринбург-Тюмень погибли водители двух автомобилей

Водитель автомобиля марки Skoda по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем LDV Maxsimus.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли на месте. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, вечером 13 августа в Екатеринбурге погибла женщина. Сердловчанка, по словам очевидцев, странно себя вела, она танцевала на дороге, где и была сбита автомобилем.