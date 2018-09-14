3 тысячи жителей Свердловской области остались без электричества из-за урагана
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Ураган, который прошел в Свердловской области с 13 на 14 сентября, оставил 3 тысячи жителей Свердловской области без электричества.
Об этом рассказали в пресс-службах регионального ГУ МЧС России и ОАО «МРСК Урала». С 2:00 до 3:00 без электричества осталось максимальное количество жителей области – около 3 тысяч человек.
Шквалистый ветер оставил без света Сысертский и Белоярский городские округи, Красноуфимский муниципальный район, Волчанский городской округ, а также пригород Екатеринбурга. Перебои с электричеством наблюдались в Сысерти.
К утру электрики завершили основную часть работ по восстановлению электросети. Оставались лишь точечные заявки.
Напомним, что предупреждение об усилении ветра, дожде и граде сохраняется в Свердловской области 14 сентября, пишет Znak.
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