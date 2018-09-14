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#домахорошо
3 тысячи жителей Свердловской области остались без электричества из-за урагана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 тысячи жителей Свердловской области остались без электричества из-за урагана

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