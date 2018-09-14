3 тысячи жителей Свердловской области остались без электричества из-за урагана

Об этом рассказали в пресс-службах регионального ГУ МЧС России и ОАО «МРСК Урала». С 2:00 до 3:00 без электричества осталось максимальное количество жителей области – около 3 тысяч человек.

Шквалистый ветер оставил без света Сысертский и Белоярский городские округи, Красноуфимский муниципальный район, Волчанский городской округ, а также пригород Екатеринбурга. Перебои с электричеством наблюдались в Сысерти.

К утру электрики завершили основную часть работ по восстановлению электросети. Оставались лишь точечные заявки.