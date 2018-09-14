82-летняя пенсионерка пропала в поселке Колюткино Свердловской области

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13 сентября в поселке Колюткино Белоярского городского округа Свердловской области пропала 82-летняя Тайба Юсупова.
Источник: Поисковый отряд «Прорыв»
13 сентября в некоммерческом садовом товариществе «Цвет» поселка Колюткино пропала 82-летняя Тайба Юсупова. Женщина отправилась за грибами.
Приметы: рост 145-150 см, среднего телосложения, волосы седые, на макушке собраны в пучок.
Пенсионерка была одета в светлые штаны с рисунком, светлую куртку, светлую мужскую рубашку на молнии, светлый платок на голове и черные резиновые сапоги. При себе имела белое пластиковое ведро, нож с металлической рукояткой и пакет.
У пожилой женщины не хватает зубов и бородавка спереди на шее. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
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Всех, кто владеет какой-либо информацией о Тайбе Юсуповой, просят сообщать инфоргу поиска Светлане по номеру телефона 8(982)-664-05-90.
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