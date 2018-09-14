Нашел на помойке: екатеринбуржец пришел в суд с револьвером

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В Екатеринбурге приставы задержали мужчину, который пытался пройти с револьвером на судебный участок Железнодорожного районного отдела.
Сюжеты: Екатеринбург
Судебные приставы остановили мужчину на пропускном пункте. С собой у него был самодельный револьвер. Однако задержанный сказал, что нашел оружие у мусорного бака рядом с судом.
Кроме этого, у мужчины отсутствовали документы, удостоверяющие личность. На место была вызвана полиция. Мужчину задержали, револьвер передали на баллистическую экспертизу.
По данному факту проводится проверка, сообщает Znak.
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