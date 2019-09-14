В Нижнем Тагиле на лесной дороге погиб водитель квадроцикла

31-летний водитель квадроцикла, следуя по лесной автодороге в 8 километрах от дома №1 от автодороги на Ису, наехал на кучу щебня и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель имел стаж вождения 13 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также установлено, что он передвигался на квадроцикле без шлема. Наличие водительского удостоверения на право управления квадроциклом устанавливается.