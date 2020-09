При строительстве дома в Екатеринбурге рабочие обнаружили человеческие останки, сообщает «КП-Екатеринбург».

Очевидцы рассказали, что кости нашли в момент рытья котлована под фундамент будущей постройки. На месте обнаружили череп и тазобедренную часть кости. В Следственном комитете подтвердили информацию о находке, пояснив, что по данному факту проводится проверка. Напомним, в июне на ЕВРАЗ «НТМК» в Нижнем Тагиле были найдены останки человека, пролежавшие в земле более 100 лет. На ЕВРАЗ «НТМК» в Нижнем Тагиле нашли 100-летние останки человека

