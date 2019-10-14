В Серове четырехлетняя девочка обварилась бульоном для холодца

Медики констатировали у ребенка обширные ожоги. В Горздраве и в больнице пояснять, как девочка получила ожоги не стали, сославшись на защиту персональных данных ребенка.

Пользователи написали в соцсетях, что девочка обожглась из-за того, что уронила на себя кастрюлю с варящимся бульоном для холодца.