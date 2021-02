Тело младенца обнаружили работники мусоросортировочного предприятии в Тобольске.

14 февраля по данному факту Следственный комитет по Тюменской области организовал проверку. Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет «Наш город» со ссылкой на СК по Тобольску. Напомним, в ноябре 2020 года житель Североуральская получил четыре года условно за попытку убийства двухмесячного ребенка, он выбросил малыша из окна. Младенец остался жив благодаря тому, что его поймал прохожий. Уралец получил условный срок за попытку убийства младенца

