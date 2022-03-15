Тело осужденного экс-полицейского из Чечни найдено в колонии Нижнего Тагила

44-летний уроженец Дагестана служил в Чечне полицейским. Он был офицером. Осужден он был в конце 2021 года, а в колонию доставлен в январе 2022 года. Мужчина был недоволен приговором, бунтовал и нарушал режим, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.
Он добавил, что в день гибели осужденный устроил пожар в своей камере, а уже при обходе был найден мертвым.
Информацию о погибшем подтвердили в ИК-13. В ведомстве сообщили, что по предварительной информации, причиной смерти стал суицид. На данный момент в ситуации разбирается Следственный комитет.