Тело осужденного экс-полицейского из Чечни найдено в колонии Нижнего Тагила

Тело осужденного экс-полицейского из Чечни найдено в колонии Нижнего Тагила
Тело осужденного экс-полицейского из Чечни найдено в колонии Нижнего Тагила
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1MI
Тело осужденного бывшего полицейского из Чечни найдено в камере ИК-13 в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось в начале марта. 

44-летний уроженец Дагестана служил в Чечне полицейским. Он был офицером. Осужден он был в конце 2021 года, а в колонию доставлен в январе 2022 года. Мужчина был недоволен приговором, бунтовал и нарушал режим, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.

Он добавил, что в день гибели осужденный устроил пожар в своей камере, а уже при обходе был найден мертвым.

Информацию о погибшем подтвердили в ИК-13. В ведомстве сообщили, что по предварительной информации, причиной смерти стал суицид. На данный момент в ситуации разбирается Следственный комитет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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