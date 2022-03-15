Тело осужденного экс-полицейского из Чечни найдено в колонии Нижнего Тагила

44-летний уроженец Дагестана служил в Чечне полицейским. Он был офицером. Осужден он был в конце 2021 года, а в колонию доставлен в январе 2022 года. Мужчина был недоволен приговором, бунтовал и нарушал режим, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.