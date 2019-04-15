Сотрудники мэрии Первоуральска эвакуированы из-за сообщения о минировании

Сообщение о минировании поступило около 18:00, когда рабочий день уже был закончен. На момент эвакуации в здании находились 20 человек.

Также были эвакуированы люди из здания управления образования города. В мэрии рассказали, что на месте работали спецслужбы. В ходе проверки взрывоопасные предметы обнаружены не были.