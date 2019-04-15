В Екатеринбурге виновные в сходе снега на 3-летнюю девочку получили выговор

Напомним, что 1 апреля 2019 года с крыши детского сада на трехлетнюю девочку упали снег и два деревянных бруска. Происшествие случилось в тот момент, когда ребенок с мамой выходил из здания. Девочку госпитализировали и диагностировали ушиб мягких тканей головы.