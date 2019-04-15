В Екатеринбурге виновные в сходе снега на 3-летнюю девочку получили выговор
Сегодня, 19:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге завершена проверка детского сада, с крыши которого на 3-летнего ребенка обрушился снег. К ответственности привлечены четыре сотрудника, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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Напомним, что 1 апреля 2019 года с крыши детского сада на трехлетнюю девочку упали снег и два деревянных бруска. Происшествие случилось в тот момент, когда ребенок с мамой выходил из здания. Девочку госпитализировали и диагностировали ушиб мягких тканей головы.
Прокуратура по обращению СМИ проверила учреждение дошкольного образования и привлекла к административной ответственности замдиректора детсада по административно-хозяйственной части, заведующую, завхоза и дворника.
В адрес директора учреждения вынесено представление с требованием об устранении нарушений закона об охране здоровья и жизни детей.
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