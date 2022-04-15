Обвиняемый в изнасиловании девочки врач из Екатеринбурга обжаловал арест

Обвиняемый в изнасиловании девочки врач из Екатеринбурга обжаловал арест
Обвиняемый в изнасиловании девочки врач из Екатеринбурга обжаловал арест
Сегодня, 10:08ПроисшествияФото: pixabay.com
Онколог Иван Собачев подал в суд апелляцию по делу о растлении несовершеннолетней в Екатеринбурге. В ближайшее время ее рассмотрят.

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию врача, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Онколога Ивана Собачева обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки.

На доктора заведено дело по ст. 132 УК за насильственные действия, напоминает Е1. В данном деле есть еще два предполагаемых злоумышленника - это Рамиль Гилязов и Оксана Гортинская. Оба находятся под стражей до конца весны.

По данным правоохранительных органов, школьница коррекционного образовательного учреждения была изнасилована в съемном жилье на ул. на Союзной, 2 в ночь с 25 на 26 марта.

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