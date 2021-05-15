СМИ: свердловский депутат «Единой Росии» задержан по подозрению в убийстве

Депутат «Единой России» Артемовского городского округа задержан по подозрению в убийстве. Также сообщается о задержании его сына.

Геннадия Виноградова и его сына поместили в СИЗО. Подозреваются в убийстве, передает Ура.ру слова источника в правоохранительных органах. По информации инсайдера, данное решение было принято судом Березовского, а преступление о котором идет речь произошло в 2000-х годах. В Федеральной службе безопасности не прокомментировали инцидент. Представитель «Единой России» сообщил, что членство данного депутата приостановлено судебным решением. Напомним, 12 апреля сообщалось, как депутат гордумы Екатеринбурга был приговорен судом к обязательным работам из-за участия в акции в поддержку оппозиционера Навального.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter