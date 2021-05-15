СМИ: свердловский депутат «Единой Росии» задержан по подозрению в убийстве

СМИ: свердловский депутат «Единой Росии» задержан по подозрению в убийстве
СМИ: свердловский депутат «Единой Росии» задержан по подозрению в убийстве
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Депутат «Единой России» Артемовского городского округа задержан по подозрению в убийстве. Также сообщается о задержании его сына.

Геннадия Виноградова и его сына поместили в СИЗО. Подозреваются в убийстве, передает Ура.ру слова источника в правоохранительных органах.

По информации инсайдера, данное решение было принято судом Березовского, а преступление о котором идет речь произошло в 2000-х годах.

В Федеральной службе безопасности не прокомментировали инцидент. Представитель «Единой России» сообщил, что членство данного депутата приостановлено судебным решением.

Напомним, 12 апреля сообщалось, как депутат гордумы Екатеринбурга был приговорен судом к обязательным работам из-за участия в акции в поддержку оппозиционера Навального.

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