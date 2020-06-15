Застройщик из Нижнего Тагила выплатит пенсионерке неустойку за несостоявшийся переезд

16 января 2018 года тагильчанка заключила с застройщиком договор о долевом участии в строительстве жилого дома – дама претендовала на однокомнатную квартиру. Строители получили от пенсионерки 1,4 миллиона рублей. Объект должны были сдать в конце сентября этого же года, но до сих пор дом не ввели в эксплуатацию.

Тагильчанка обратилась в СК-1, чтобы ей возместили положенные за несвоевременную передачу квартиры деньги, однако застройщик с требованиями пенсионерки не согласился. В итоге женщина написала заявление в прокуратуру.

Надзорное ведомство, изучив материалы дела, передало их в суд. В итоге застройщика признали виновным и обязали выплатить пенсионерке не только положенную компенсацию в 336, 7 тысяч рублей, но и 70 тысяч за аренду женщиной жилья – она была вынуждена арендовать жилплощадь совместно со своим отцом-инвалидом второй группы. Также с СУ-1 взыскали компенсацию морального вреда для женщины в три тысячи рублей и штраф пятьдесят тысяч за отказ урегулировать этот вопрос в досудебном порядке.