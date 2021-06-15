Утопивший на уральском карьере девочку подросток избежал уголовного наказания

Подростка, который 10 июня 2020 года в Каменск-Уральском утянул на глубину 16-летнюю девочку, признали виновным в её смерти. Но к уголовной ответственности его не привлекут, так как он ещё не достиг 16 лет.

Трагедия произошла у заброшенного карьера. Погибшая ходила у края воды, потому что не умела плавать и была ростом всего 134 см. Парень, схватив её на руки, потащил на глубину, несмотря на то, что девочка просила её отпустить. На глубине нога мальчика попала в яму и они начали тонуть. Подростка успели спасти взрослые, а тело девочки нашли лишь водолазы. По словам родственницы погибшей девочки, они несколько раз обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела, нашли свидетелей происшествия. В прокуратуре усмотрели состав преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако уголовную ответственность он не понесёт, поскольку ему ещё нет 16 лет, пишет Е1. Адвокат потерпевшей стороны Артём Ставицкий отметил, что сначала утверждали, будто случившееся было несчастным случаем, а виной этому — игривость и невнимательность девочки. Но сейчас установили виновника, чего семья погибшей и адвокат добивались больше года. Несмотря на то, что он не понесёт уголовную ответственность, его, возможно, поставят на учёт. По словам адвоката, родители подростка также будут нести ответственность, не исключено, что семья погибшей предъявит им гражданский иск.

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