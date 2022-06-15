В ДТП в Каменске-Уральском погиб человек и пострадал подросток

В ДТП в Каменске-Уральском погиб человек и пострадал подросток
В ДТП в Каменске-Уральском погиб человек и пострадал подросток
Сегодня, 12:34ПроисшествияЕлена ОзероваФото: ГИБДД Свердловской области
Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в ходе которого погиб человек и пострадал тинейджер.

14 июня в 21:45 в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Алюминиевая – бульвара Парижской Коммуны произошла авария, в ходе которой погиб человек и травмировался 15-летний тинейджер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что 56 – летний водитель «Лады» при выезде на перекресток создал помеху для движения машине «ВАЗ 211440-26», за рулем которой находился 43 – летний водитель. Водитель второй машины, пытаясь избежать столкновения, выехал за пределы дороги вправо и врезался в электроопору. От полученных травм он скончался.

15-летний сын мужчины получил тяжелые травмы и был доставлен в госпиталь. Водитель-виновник ДТП не пострадал.

Сейчас ведутся разбирательства. По их окончании будет вынесено решение.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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