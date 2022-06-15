В ДТП в Каменске-Уральском погиб человек и пострадал подросток

Известно, что 56 – летний водитель «Лады» при выезде на перекресток создал помеху для движения машине «ВАЗ 211440-26», за рулем которой находился 43 – летний водитель. Водитель второй машины, пытаясь избежать столкновения, выехал за пределы дороги вправо и врезался в электроопору. От полученных травм он скончался.